РИАМО - 18 мая. Дорогу планируют отремонтировать в этом году в Талдомском городском округе в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт дороги в Талдомском городском округе», – сообщила председатель комитета Елена Волкова.

Трасса расположена между региональными дорогами «Юдино-Стариково-Устье Стрелка» (0,44 км-4,612 км) и трассой А-104 в Талдомском городском округе Московской области.

Завершить ремонт планируется в этом году.

Ремонт дороги осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Талдомского городского округа.