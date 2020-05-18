РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. Более 15 тысяч медицинских масок бесплатно раздали волонтеры жителям Балашихи с 1 мая текущего года для обеспечения граждан дополнительной защитой в связи неблагоприятной эпидситуацией по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Медицинские маски раздают на улицах городского округа, автобусных остановках, железнодорожных станциях, около продуктовых магазинов и аптек. Кроме того, к акции присоединились и сотрудники ГИБДД, которые выдают водителям и пассажирам наборы с двумя защитными масками и памяткой.

«Люди реагируют абсолютно по-разному, кто-то рад бесплатным маскам, кто-то не хочет их брать. Мы начали раздавать маски с начала мая и всего их выдали более 15 тысяч штук - подходили к прохожим, объясняли, что это средство защиты поможет обезопасить как самих людей, так и окружающих.», - сказала руководитель движения «Волонтеры Подмосковья» Ирина Политова.

Она добавила, что когда ввели масочный режим, волонтеры стали настойчиво просить жителей надеть маску, особенно в общественных местах.

С 12 мая на территории региона ввели «масочный режим», в рамках которого ношение медицинских масок вне дома стало обязательной мерой. Кроме того, жителям Балашихи рекомендуют использовать защитные перчатки и антисептические средства, которые снижают риск заражения инфекциями.