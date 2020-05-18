РИАМО - 18 мая. Жительница подмосковной Черноголовки заметила недалеко от города дикого медведя, ранее в этих местах лесных хищников не встречали, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Специалисты министерства в настоящее время проверяют данную информацию», - отмечается в сообщении.

Ранее медведей видели жители Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов. Специалисты не исключают, что хищники осмелели из-за всеобщего карантина, ведь в подмосковных лесах резко сократилось количество отдыхающих.

Областное Минэкологии напомнило, что в этом году из-за аномально теплой зимы медведи вышли из спячки раньше обычного. Не исключено, что отдельные особи вообще не залегали в берлоге. В это время медведи истощены и агрессивны.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области, данный вид в регионе находится под угрозой исчезновения. По оценке экологов, в Подмосковье обитает порядка 10-15 особей.