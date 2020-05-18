РИАМО - 18 мая. В Московской области в 39 округах приступили к проведению работ по борьбе с борщевиком Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Кампания по обработке земель от борщевика сейчас идет в 39 муниципалитетах Подмосковья. На 18 мая мероприятия проведены на 1240 участках», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что к мероприятиям приступили в апреле, планируется очистить от сорняка свыше 32 тысяч гектаров.

«Сегодня работы по удалению сорняка стартовали в городском округе Зарайск. В этом году здесь планируется обработать 224 гектара земель. В прошлом году в округе от борщевика было обработано более 200 гектаров», — отметил Разин.

Полную первичную обработку от борщевика планируют провести до середины июня.

Борщевик — ядовитый сорняк, который может вызвать воспаление кожи. Активные работы по уничтожения опасного растения ведутся в Подмосковье уже несколько лет.