РИАМО - 18 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о том, что рост заболеваемости Covid-19 на территории России удалось остановить, сообщает Газета.ru.
По его словам, динамика позитивная: все больше людей выздоравливают и отправляются домой.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить», — сказал Мишустин.
По его словам, показатель распространения Covid-19 в последние несколько дней не превышает единицы. Это значит, что каждый заболевший заражает в среднем менее одного здорового человека.
Он подчеркнул, что 27 регионов уже готовы к послаблению ограничительных мер.
Режим самоизоляции сохраняется в ряде регионов. В частности, по 31 мая он был продлен в Москве и Московской области.
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Текстовая трансляция
18 МАЯ
Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.
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