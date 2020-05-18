РИАМО - 18 мая. В Пушкине в аренду сдается нежилое помещение площадью 24,8 квадратных метра, которое расположено на первом этаже пристройки к жилому дому и является собственностью Пушкинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение находится по адресу: Московская область, Пушкино, микрорайон Инессы Арманд, Пушкинское шоссе, дом 6-а, помещение 001/3.

«Помещение располагается в 200 метрах (трех минутах ходьбы) от автобусной остановки «СТОА» по Ярославскому шоссе и около часа автобусом от станции метро «ВДНХ». Помещение расположено на первом этаже пристройки к жилому дому. Подъездные пути заасфальтированы, состояние хорошее», – говорится в сообщении.

Помещение может быть использовано под свободный вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, и отлично подойдет под административное помещение или офис. Площадь помещения составляет 24,8 квадратных метра.

Аукцион проводится в электронной форме, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Начальная цена – величина годовой арендной платы – составляет 140 тысяч рублей.