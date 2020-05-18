РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ)- 18 мая. Во дворах подмосковных Котельников установили свыше 10 бетонных полусфер для борьбы с парковкой на газонах и тротуарах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По многочисленным просьбам жителей в микрорайоне Южный у домов №№5Б и 6 и у домов №№ 13 и 15 на улице Кузьминская сотрудниками ООО УК «Успех» была произведена установка и покраска 13 бетонных полусфер», - говорится в сообщении.

Полусферы предотвратят парковку автомобилей на проезжей части в местах спуска с тротуара.

В материале добавляется, что сейчас сотрудники УК «Успех» проводят покраску бордюров и декоративных заборов.