РИАМО - 18 мая. От лица председателя Следственного комитета направлены представления о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, в том числе в отставке, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей.

Согласно законодательству РФ, даже после отставки судьи остаются специальными субъектами, привлечение их качестве обвиняемых по уголовным делам может быть только с разрешения квалификационной коллегии. Соответствующие представления рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей 27 мая.

«Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Самгиной Светланы Михайловны по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи УК РФ 159, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», — говорится в сообщении.

Также в этот день рассмотрят представления по другим судьям из разных регионов. Среди них дело в отношении мирового судьи судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Станислава Крупина по статье о разбое.