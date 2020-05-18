РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проведет онлайн-конференцию с социальными предпринимателями, главной темой станут меры поддержки малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«19 мая в 12:00 глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина совместно со штабом по поддержке бизнеса проведет ZOOM-конференцию с социальными предпринимателями», - говорится в сообщении.

К участию приглашают всех предпринимателей, представленных в реестре социальных предприятий, и всех тех, кто заинтересован в попадании в этот реестр.

С 2020 года министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области предусмотрено формирование перечня субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия. Прежде всего это сделано для поддержки МСП.

Подробнее о конференции можно узнать на сайте администрации муниципалитета.