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Продуктовый набор в Подмосковье: как получить и кому положен

Кто может получить натуральную помощь и как это сделать, читайте в материале РИАМО.
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
1

Дополнительные меры поддержки

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Для поддержки граждан, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса, власти Подмосковья разработали ряд региональных мер. Одна из них – натуральная помощь. Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева от 11.05.2020 № 229-ПГ, нуждающимся семьям с детьми, а также пожилым людям до 15 июня однократно будут предоставлены продуктовые наборы стоимостью до 2,2 тысячи рублей.

Мера поддержки оказывается за счет пожертвований предпринимателей Подмосковья – в благотворительный фонд было перечислено около 355 миллионов рублей. Также губернатор Московской области поручил дополнительно выделить из бюджета 100 миллионов рублей.

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2

Кому положены продуктовые наборы

© РИА Новости,   Виталий Тимкив

Получить продуктовые наборы могут жители Подмосковья старше 60 лет:

– проживающие одни;

– со среднемесячным доходом менее 19 696 рублей;

– инвалиды 1 группы, соблюдающие режим самоизоляции.

Семьи с детьми могут рассчитывать на натуральную помощь, если:

– среднедушевой месячный доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, семья получает детские пособия (согласно закону Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»);

– из-за пандемии коронавируса один или оба родителя потеряли работу и материальное положение семьи резко ухудшилось;

– в многодетной семье воспитывается два и более ребенка дошкольного возраста;

– в семье воспитывается ребенок-инвалид.

На каждую семью рассчитан один набор продуктов.

Особенные ситуации сотрудники соцзащиты рассматривают комиссионно в каждом конкретном случае.

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3

Куда обращаться

© Unsplash.com

Выдачу продуктовых наборов курирует министерство социального развития Московской области на основании сведений о малообеспеченных семьях на 30.04.2020. Специально заявление подавать не нужно – подходящих по критериям граждан сотрудники социальных служб будут обзванивать самостоятельно.

Для уточнения информации можно обратиться в местное отделение соцзащиты. Номера телефонов представлены на сайте министерства социального развития Московской области.

Также вопросы можно задать по единому номеру +7 (800) 550-50-30 (нужно набрать 0, затем 4).

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