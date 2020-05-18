Продуктовый набор в Подмосковье: как получить и кому положен

Дополнительные меры поддержки
Для поддержки граждан, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса, власти Подмосковья разработали ряд региональных мер. Одна из них – натуральная помощь. Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева от 11.05.2020 № 229-ПГ, нуждающимся семьям с детьми, а также пожилым людям до 15 июня однократно будут предоставлены продуктовые наборы стоимостью до 2,2 тысячи рублей.
Мера поддержки оказывается за счет пожертвований предпринимателей Подмосковья – в благотворительный фонд было перечислено около 355 миллионов рублей. Также губернатор Московской области поручил дополнительно выделить из бюджета 100 миллионов рублей.
Кому положены продуктовые наборы
Получить продуктовые наборы могут жители Подмосковья старше 60 лет:
– проживающие одни;
– со среднемесячным доходом менее 19 696 рублей;
– инвалиды 1 группы, соблюдающие режим самоизоляции.
Семьи с детьми могут рассчитывать на натуральную помощь, если:
– среднедушевой месячный доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, семья получает детские пособия (согласно закону Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»);
– из-за пандемии коронавируса один или оба родителя потеряли работу и материальное положение семьи резко ухудшилось;
– в многодетной семье воспитывается два и более ребенка дошкольного возраста;
– в семье воспитывается ребенок-инвалид.
На каждую семью рассчитан один набор продуктов.
Особенные ситуации сотрудники соцзащиты рассматривают комиссионно в каждом конкретном случае.
Куда обращаться
Выдачу продуктовых наборов курирует министерство социального развития Московской области на основании сведений о малообеспеченных семьях на 30.04.2020. Специально заявление подавать не нужно – подходящих по критериям граждан сотрудники социальных служб будут обзванивать самостоятельно.
Для уточнения информации можно обратиться в местное отделение соцзащиты. Номера телефонов представлены на сайте министерства социального развития Московской области.
Также вопросы можно задать по единому номеру +7 (800) 550-50-30 (нужно набрать 0, затем 4).
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