Продуктовый набор в Подмосковье: как получить и кому положен

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Для поддержки граждан, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса, власти Подмосковья разработали ряд региональных мер. Одна из них – натуральная помощь. Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева от 11.05.2020 № 229-ПГ, нуждающимся семьям с детьми, а также пожилым людям до 15 июня однократно будут предоставлены продуктовые наборы стоимостью до 2,2 тысячи рублей.

Мера поддержки оказывается за счет пожертвований предпринимателей Подмосковья – в благотворительный фонд было перечислено около 355 миллионов рублей. Также губернатор Московской области поручил дополнительно выделить из бюджета 100 миллионов рублей.