РИАМО - 18 мая. В Московском регионе реализуют масштабный проект по благоустройству территории вдоль реки Яузы. Новый «Парк Яуза» - это единое рекреационное пространство протяженностью свыше 20 километров от подмосковных Мытищ до Ростокинского акведука на северо-востоке Москвы.

Всего планируется благоустроить более 600 гектаров пойменных территорий. Особенностью единого парка станет 42-километровый марафонский маршрут, который пройдет по берегам рек Яузы и Чермянки.

Прогулки пешком и на велосипеде

По словам первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина, «Парк Яуза» станет местом притяжения не только для жителей Москвы и Мытищ, но и всего Подмосковья.

«Рядом с МКАД мы планируем построить пешеходные и велосипедные дорожки. Так, каждый житель при желании сможет легко добраться до ВДНХ или «Сокольников». Это будет уникальный веломаршрут», - отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что при благоустройстве парка уделят большое внимание озеленению.

«Жители устают от города и стараются проводить все больше времени на свежем воздухе, поэтому для нас важно сохранить естественную природу вдоль реки», - рассказал парламентарий.

Чаплин добавил, что приоритетными остаются и вопросы экологии. В 2015 году совместно с экологами началась реабилитация Яузы. Реку очистили от мусора, ила, болотных растений, укрепили ее берега и углубили русло, ликвидировали незаконные сбросы в реку и установили новые очистные сооружения.

«Парк Яуза» будет способствовать развитию спортивной, культурно-образовательной и досуговой инфраструктуры. Каждый найдет себе здесь развлечение по душе», - резюмировал Чаплин.

Не только отдых, но и паломничество

Единый «Парк Яуза» соединит Москву и Подмосковье уже в этом году, уточнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Хотел бы обратить внимание, что создание такого уникального паркового пространства принесет не только удобство в передвижении жителей двух регионов, но и позволит сформировать большой участок тропы паломников - традиционного пути православных верующих в Троице-Сергиеву лавру», - сказал Шапошников.

По его словам, благоустроенный маршрут будет пролегать от Ростокинского акведука через усадьбу Свиблово и церковь Покрова в Медведкове до церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Мытищах. При создании маршрута особое внимание уделят беспрепятственному переходу людей через автомагистрали.

«Для этого будут реализованы десять индивидуальных решений по пересечению транспортных магистралей - в виде пешеходных мостов через реку. Особое внимание будет уделено пересечению паломниками МКАД», - пояснил Шапошников.

Он добавил, что в рамках создания «Парка Яуза» на территории Северо-Восточного округа Москвы в этом году запланировано благоустройство в пойме реки Чермянки в районе Отрадное и в Ясном проезде в районе Южное Медведково.

Сейчас работы в парке отложены, но Шапошников надеется, что к осени они завершатся. В 2021 году благоустройство продолжится в районе Северодвинской улицы в Северном Медведкове.

Возврат к первозданной природе

С предложением создать парк вдоль Яузы жители северо-востока Москвы обратились к председателю Мосгордумы в 2014 году. Главная идея состояла в том, чтобы объединить береговую линию в единое парковое пространство. Столичные власти поддержали данный проект.

Авторский коллектив НИУ МГСУ разработал концепцию парка, которая предполагает, что благоустроенная территория будет располагаться по обоим берегам реки, став местом притяжения москвичей и гостей города.

Новая рекреационная зона в пойме Яузы – от Ростокинского акведука до МКАД - превратится в единый природно-исторический комплекс. Одна из главных задач - гармонично совместить городскую и природную среду, транспортную и пешеходную инфраструктуру, проложить экологические, марафонские, беговые, велосипедные, пешеходные маршруты.

Раньше Яуза была промышленной рекой, на берегах которой находилось множество предприятий. Но со временем ее предназначение поменялось - теперь это один из уголков первозданной природы. Яуза с ее притоками — Ичкой, Чермянкой, Лихоборкой, Будайкой - объединяет весь северо-восток Москвы.

В пойме реки можно встретить краснокнижных животных, птиц и растения, среди них фацелия, вика яровая, донник, пустырник, зверобой, горчица, эспарцет, люцерна, тысячелистник и колокольчик луговой.