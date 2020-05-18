РИАМО - 18 мая. Пользователи услуг «Почты России» в Москве и Подмосковье получили возможность оформления посылок и их оплаты, не выходя из дома, отнести посылку в ближайшее почтовое отделение в таком случае нужно в течение 72 часов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также жители Московского региона могут оформить на сайте «Почты России» простую электронную подпись. Она позволит упростить процесс получения корреспонденции в почтовом офисе. С такой подписью клиенты смогут получать любые отправления без документов и квитанций с помощью СМС-извещения.

«Для оформления услуги необходимо заполнить онлайн-заявку и подтвердить личность в ближайшем почтовом отделении <…> В марте 2020 года простую электронную подпись оформило на 7,5% больше клиентов из Москвы и на 8,4% клиентов из Подмосковья, чем за тот же период в прошлом году», – говорится в сообщении.

Для оформления и оплаты посылок, не выходя из дома, граждане заполняют на сайте «Почты России» особый бланк, где указываются данные отправителя и получателя. Потом бланк нужно распечатать и сохранить. Далее требуется перечислить онлайн-платеж либо отнести упакованную посылку в ближайшее почтовое отделение в течение 72 часов.

Подобные посылки в почтовом отделении принимают без очереди. По сравнению с мартом 2019 года, спрос на услугу предзаполненной посылки в марте этого года оценило на 9,7% больше столичных клиентов и более чем на 13% из Подмосковья.

Услугой по предоплаченным посылкам за март в Москве воспользовалось на 5% больше клиентов, чем в прошлом году того же месяца и на 6% – в Московской области.