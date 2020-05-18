РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Власти Подольска рассказали о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели малого и среднего бизнеса округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В период режима повышенной готовности, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, наиболее пострадавшими отраслями экономики стали: автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность турагентств и прочих организаций. Для того, чтобы поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, в городском округе Подольск осуществляются антикризисные мероприятия.

«Так предприниматели могут рассчитывать на субсидию на оплату труда работникам и иные нужды. Ее можно получить за апрель и май, а выплаты начнутся с 18 мая. Для того, чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление на сайте ФНС или через личный кабинет налогоплательщика. Также предприниматели могут рассчитывать на беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам. Беспроцентная ставка будет даваться на 6 месяцев, а далее под 4%. Помимо этого, им доступна реструктуризация кредита и многое другое», - отмечается в материале.

Также для предприятий малого и среднего бизнеса будут доступны снижение и отсрочка по налогам, льготные займы, компенсация до 50% затрат на приобретение оборудования, компенсация 70% затрат от первого взноса на лизинг оборудования, отсрочка по уплате арендных платежей.

«Предусмотрены и иные антикризисные меры. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону единого регионального номера защиты и поддержки бизнеса: 0150, а также в управление по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации городского округа Подольск: 8(496) 763-37-98, 8(496) 754-64-38, 8(496) 754-67-36»,- поясняется в материале.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.