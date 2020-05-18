РИАМО - 18 мая. Аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту дороги от деревни Хворостинино до деревни Лудина гора объявили в подмосковном Волоколамском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы выполнят в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«Опубликована закупка на капитальный ремонт дороги в Волоколамском городском округе», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Ремонт дороги выполнят за счет средств бюджета Московской области и бюджета Волоколамского округа. Завершить работы планируется в 2020 году.