РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Библиотеку №1 городского округа Мытищи наградили электронным сертификатом за участие в сетевом флешмобе «Я люблю книги и деревья», сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«16 мая во многих странах проводился День любви к деревьям. Эти майские мероприятия второй декады месяца имеют ежегодный характер. Сотрудники библиотеки №1 приняли участие в межрегиональном сетевом флешмобе, посвященном данному празднику и получили сертификат», - говорится в сообщении.

Сотрудники библиотеки №1 выражают благодарность организатору флешмоба - Детской экологической библиотеке «Радуга» МАУК «ЦБС» города Пскова.