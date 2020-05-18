РИАМО - 18 мая. Московская область вошла в число регионов, где введено больше всего жилья в пересчете на одного жителя по итогам 2019 года, передает РИА Новости.

«Больше всего жилья — свыше одного квадратного метра на человека — введено в Ленинградской, Московской, Липецкой и Тюменской областях», — говорится в сообщении.

Меньше всего за прошлый год ввели жилья в пересчете на одного человека на Чукотке и в Магадане.

По итогам прошлого года в России ввели порядка 79,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 4,9% больше, чем годом ранее. В пересчете на одного человека — это 0,541 квадратного метра жилья. Данный показатель сильно разнится по регионам.