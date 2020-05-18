РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Большинство медработников в подмосковном Красногорске уже получили дополнительные выплаты из регионального и федерального бюджетов, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

Дополнительные выплаты медикам стали одной из основных тем еженедельного областного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами округов.

«По информации, которую мы в режиме реального времени получаем от наших учреждений здравоохранения, по состоянию на 12:00 понедельника, большинство медработников уже получили стимулирующие выплаты из федерального и регионального бюджетов. Сегодня в течение дня пройдут остальные платежи», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте. ⠀

Она также добавила, что за разъяснениями по выплатам любой сотрудник любой больницы или поликлиники может обратиться в бухгалтерию своего медучреждения либо в комиссию по работе с обращениями медработников по электронной почте krasnogorsk-glava@mosreg.ru или телефону 8 (495)-563-44-37 с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:30. Комиссия работает в Красногорске по поручению губернатора. ⠀

«Каждый случай разберем индивидуально, дадим полные разъяснения. С главврачами всех учреждений здравоохранения я на прямой связи круглосуточно. Наша задача – чтобы стимулирующие выплаты дошли до получателей без сбоев и в полном объеме», - добавила Хаймурзина.

По ее словам, в условиях очень напряженного бюджета в округе сохранили также все местные меры поддержки медикам.