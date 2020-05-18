РИАМО - 18 мая. При встрече с детенышами лосей в дикой природе жителям Подмосковья необходимо быть крайне осторожными и сразу постараться уйти подальше, какие-либо контакты с ними категорически запрещены, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ходе рейдов специалисты Госохотнадзора исследовали угодья городского округа Солнечногорск, Волоколамского городского округа, городского округа Луховицы и городского округа Воскресенск. Инспекторы составили свыше 15 протоколов на нарушителей правил самоизоляции.

«Особого внимания сейчас требуют обращения граждан о находке в лесу новорожденных лосят <…> Напоминаем, что май – время, когда у лосей появляется потомство, инстинкт защиты себя и детенышей становится еще сильнее. При встрече с <…> лосятами в лесу следует незамедлительно покинуть это место», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что подходить, трогать и кормить лосят категорически запрещается. Не в коем случае нельзя забирать животных домой. В большинстве случаев мать-лосиха находит своих детенышей и уводит их в глубь леса.

В адрес Минсельхозпрода постоянно поступают сообщения от жителей о ситуациях ДТП с участием лосей.

«На территории Подмосковья обитает более 10 тысяч лосей. Наблюдается положительная тенденция их размножения. Чтобы не причинить вред здоровью диких животных особую бдительность необходимо проявить автомобилистам, соблюдать скоростной режим, быть более внимательными в лесных зонах», – заключил Разин.