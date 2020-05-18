РИАМО - 18 мая. В Москве и Подмосковье среднесуточная температура будет на 3-4 градуса ниже нормы всю рабочую неделю, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погоду формируют атлантические циклоны, атмосферные фронты которых облаками, ветром и дождями не дают майскому солнцу прогреть арктический воздух», — отмечается в материале.

В Московском регионе в ночные часы ожидается плюс 2-8 градусов, а днем – до плюс 15 градусов. Такая температура соответствует последним числам апреля.