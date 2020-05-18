РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В пяти домах микрорайона Климовск Подольска 19 мая временно отключат горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на 19 мая управление теплоснабжением запланировало ремонтные работы на ЦТП-7 (центральной тепловой подстанции, - ред.). Во время их проведения с 9:00 до 13:00 не будет подаваться горячая вода в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Симферопольская, дом 45; улица Циолковского, дома 27а, 27б; Южный поселок, дома 11 и 12», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.