Режим самоизоляции из-за коронавируса в Москве длится более полутора месяцев. За это время многие успели освоить домашний фитнес, зум-вечеринки, убрать квартиру до блеска и стать шеф-поваром на собственной кухне, прочитать книги и посмотреть фильмы, которые давно откладывали. Однако затяжной карантин имеет и другую сторону, ведь не все способны грамотно тратить свободное время и сохранять выдержку – многие скучают и испытывают стресс. Жители Московского региона поделились с РИАМО, на какие странные поступки их толкнула пандемия.

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Артур, 31 год, индивидуальный предприниматель:

«Всего за три дня мне позвонили или написали пять бывших девушек! Некоторые из них недавно расстались со своими парнями, и первое, что пришло им в голову, – написать тем, с кем у них были отношения раньше.

Причем на следующий день после просьбы «дать нам второй шанс» некоторые девушки сливались, помирившись со своими парнями.

Я просто пожелал им счастья и обрадовался, что они оставят меня в покое.

В основном бывшие начинали беседу с банального «Как дела? Чем занимаешься?». Но одна девушка меня удивила. Спустя три года она предъявила претензию, почему я ей не пишу. В последний раз мы виделись, когда я забирал у нее свою приставку. Она призналась, что ей скучно сидеть дома, поэтому решила проверить старые переписки и вспомнила обо мне.

Она написала: «Давай нарушим самоизоляцию и пойдем в парк или погуляем по центру!». Естественно, я ей отказал.

Другая девушка рассказала, что ходит к психологу, потому что «парни испортили ей жизнь». Конечно, наш короткий разговор перерос в скандал. Зато с другой бывшей мы все-таки договорились увидеться, когда снимут режим самоизоляции. Устроим дружескую встречу, может быть, что-то из этого выйдет».

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Анастасия, 25 лет, дизайнер интерьеров:

«Я сижу дома уже больше месяца. Знаю, что кто-то заедает свой стресс, кто-то занимается хобби, я же от скуки начала тратить деньги на дорогую еду, одежду, гаджеты. Раньше из-за работы у меня особо не оставалось на это время, но с переходом на удаленку свободного времени стало много.

До самоизоляции я любила вкусно поесть и сейчас, когда любимые заведения закрыты, решила себя ни в чем не ограничивать.

Каждый день заказывала дорогие блюда из ресторанов – морепродукты, свежевыжатые соки, авторские десерты. Параллельно решила обновить гардероб и увлеклась онлайн-шоппингом, закупилась брендовыми вещами. Дальше пошла мелочевка для декора, затем – новый смартфон и планшет. Большинство покупок еще на доставке.

Сейчас это единственная радость. Хочется запомнить этот период жизни в четырех стенах чем-то приятным.

Оказалось, что за время самоизоляции я потратила около 150 тысяч рублей, и это были практически все мои сбережения. Сначала я растерялась. У меня есть зарплата, так что от голода я не умру, но и отказывать себе в покупках совсем не хотелось. В итоге я просто решила взять кредит еще на 70 тысяч.

Надеюсь, что после изоляции перестану так много тратить».

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Вероника, 22 года, студентка

«Когда начался коронавирус, мой парень очень боялся заразиться. Сидел дома, ни с кем не виделся, всю жизнь перевел в режим онлайн. Мы живем вместе, и я не паниковала по этому поводу. До введения пропусков мы из-за этого постоянно ссорились: я хотела продолжать встречаться с друзьями, планировала ездить по городу. Его это категорически не устраивало.

В интернете писали о том, что многие уезжают на дачу, чтобы избежать заразы и провести время на свежем воздухе. Мы тоже решили пожить пару недель за городом, но дачи ни у нас, ни у родственников нет. В итоге мой парень предложил организовать что-то вроде кемпинга и пожить в палатке.

Я не упустила случая поиронизировать, что мы будем, как те сумасшедшие, кто закупается гречкой на 10 лет и строит бункер. Но он думал, что скоро самоизоляцию отменят и мы вернемся домой, а пока сможем устроить себе небольшой отпуск.

Я согласилась, но меня все равно не оставляла мысль, что мы творим какую-то ерунду, прячась в лесу от коронавируса.

На самом деле, мы нормально провели время вдвоем: много разговаривали, читали, и мой парень даже немного успокоился. Но режим самоизоляции продлили, и мы поняли, что торчать в палатке непонятно сколько не вариант и вернулись домой.

Кстати, после введения пропусков, я стала воспринимать ситуацию серьезнее и тоже решила не выходить из дома без крайней необходимости».

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Евгения, 40 лет, безработная:

«Когда мы всей семьей оказались дома, то сразу решили не терять время впустую, а потратить его на саморазвитие, ведь раньше времени на это вечно не хватало из-за работы и учебы.

Дочь начала активно заниматься спортом, муж – самообразованием, а я увлеклась готовкой – накупила посуды, заказала кулинарные книги и начала осваивать рецепты из разных стран. Каждый день я готовила домашним какую-нибудь экзотику: рамен, карри, блюда грузинской кухни.

Через пару недель мою семью это немного утомило, но, чтобы не обидеть меня, они продолжали есть мои кулинарные шедевры. Оказалось, что домочадцы мечтали про обычные котлеты с картофельным пюре.

Однажды у мужа заболел животе после ужина, его даже тошнило. Еда была слишком жирной и острой. Так я чуть не довела мужа до больницы.

Он пошутил, что если выживет во время коронавируса, то его убьет моя стряпня.

В итоге мы договорились, что на мои кулинарные эксперименты выделим два ужина в неделю и будем вместе обсуждать меню».

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Александр, 27 лет, специалиcт SMM:

«Для меня последствием пандемии стало решение о разводе. Оказавшись в четырех стенах с супругой, мы стали ругаться чаще, чем за все полтора года брака. Мы стали уставать друг от друга, находясь рядом в режиме 24/7. Пошли бытовые ссоры, которые перерастали в скандалы.

Мы цеплялись друг к другу по любому поводу. Например, жену дико бесило, что я долго завтракаю, хотя спешить на самоизоляции вроде бы некуда. Появилось больше свободного времени, и мы решили потратить его друг на друга, но не могли даже определиться с тем, какой фильм посмотреть вечером без криков.

Одной из причин ссор стало то, что я не уделял достаточно внимания мерам безопасности из-за эпидемии. Например, принося еду из магазина, не обрабатывал упаковки антисептиком, как она того требовала.

Я стал все чаще спать в другой комнате.

В процессе ссор вскрылись многие неприятные вещи, которые мы скрывали. В итоге мы сильно отдалились и поняли, что толком друг друга не знаем, а узнавая ближе – начинаем разочаровываться. За пару месяцев мы с женой буквально возненавидели друг друга. Наверное, вернись мы в привычный ритм жизни, все устаканилось бы, но имеет ли это смысл.

Мы поговорили и пришли к выводу, что после окончания самоизоляции подадим на развод».