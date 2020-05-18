РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. На минувшей неделе в Котельниках на улицах Кузьминская и Строителей от незаконной рекламы очистили 30 световых опор, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«За прошлую неделю в Котельниках обслуживающей организацией «НОРЕНС Групп» в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения были выполнены работы по очистке около 30 опор освещения от незаконно размещенной рекламы на улицах Кузьминская и Строителей», - говорится в сообщении.

Кроме того, отремонтировали и заменили 10 светильников на улице Кузьминская, в микрорайонах Ковровый и Силикат, а также 24 осветительных элемента на улице Новая, в микрорайонах Ковровый и Белая Дача. Восстановили работу торшерной линии вдоль Дзержинского шоссе в микрорайоне Ковровый, провели ревизию и профилактические мероприятия на воздушной линии электропередач в микрорайонах Южный и Силикат.

Выполнен комплекс мероприятий по устранению провисания проводов линии электропередач и крепежу ослабленного бандажа на улицах Асфальтовая, Садовая и у жилого дома №7 на улице Кузьминская.