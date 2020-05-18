РИАМО - 18 мая. Подмосковные спасатели вытащили собаку, упавшую в смотровой колодец водонапорной башни в поселке Некрасовский Дмитровского округа, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Жалобное скуление собаки услышали местные жители. Самостоятельно вытащить собаку они не могли, поскольку колодец был заполнен водой. На помощь животному вызвали спасателей.

«Спасатель Алексей Федотов спустился в колодец на глубину около 1,5 метров, где изо всех сил барахталось животное. Он взял собаку на руки и поднялся с ней на поверхность», - сказала член поисково-спасательного отряда Екатерина Серова.

Как только собаку подняли из колодца, она убежала в неизвестном направлении.