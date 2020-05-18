РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Красковский культурный центр подготовил для жителей Люберец видео мастер-класса «Тосканский пейзаж», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В социальных сетях Красковского культурного центра размещен видео мастер-класса по изобразительному искусству «Тосканский пейзаж». Мастер-класс в технике правополушарного рисования подготовила член Союза художников Москвы, руководитель студий «Ты - мастер» и «Ты - художник» Красковского Культурного центра Елизавета Мамонтова», - говорится в сообщении.

Для занятия жителям округа понадобятся гуашь, кисти, бумага, влажные салфетки и вода.

Видео доступно в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.