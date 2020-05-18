РИАМО – 18 мая. Певица Любовь Успенская во время прямого эфира в Instagram рассказала, что ее близкие за границей умерли от коронавируса, сообщает Газета.ru.

Певица не назвала имен погибших, но призвала всех серьезно отнестись к пандемии.

«Пожалуйста, не подумайте, что это паника или «развод». Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — сказала Успенская.

Она добавила, что некоторые ее друзья сейчас проходят лечение от коронавирусной инфекции.