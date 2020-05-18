РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В микрорайоне Климовск Подольска разыскивают свидетелей кражи двух велосипедов с участка в СНТ «Весна-5», неизвестные попали на камеру видеонаблюдения, сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

Инцидент произошел 17 мая утром на территории закрытого участка в СНТ «Весна-5» в микрорайоне Климовск. Садоводческое некоммерческое товарищество находится около улицы Коммунальная.

«Похитителей было двое. Они зашли на территорию СНТ и выехали с нее на двух чужих велосипедах. Один велосипед дочки-подростка, другой - родственников. Оба не в идеальном состоянии. Важен сам факт воровства через забор с закрытого участка. В полицию мы не обращались. Неизвестные попали на камеры видеонаблюдения, и мы просим всех, кто их узнал или видел данный факт кражи, сообщить данную информацию», - сказала пострадавшая.

Она отметила, что просит свидетелей кражи сообщить Татьяне Харлановой в соцсети «ВКонтакте».