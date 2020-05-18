РИАМО - 18 мая. Столичные коммунальные службы в понедельник переведены в режим повышенной готовности из-за усиления ветра, порывы которого могут достигать 18-25 метров в секунду, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ветреная погода прогнозируется до 19:00.

«Приняты все необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. При необходимости они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения ЛЭП, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Бирюков призвал горожан не выходить на улицу без особой нужды. Если на улицы все же пришлось выйти, необходимо быть крайне внимательными.

«Следует неукоснительно соблюдать правила безопасности — обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них машины», — резюмировал заммэра.