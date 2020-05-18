РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Регоператор ООО «МСК-НТ» проводит дезинфекцию и промывку мусорных контейнеров в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В период с 17 по 19 мая на территории микрорайона Кузнечики в Подольске технические специалисты ООО «МСК-НТ» производят промывку мусорных контейнеров с последующей дезинфекцией. Промывка производится сразу после вывоза мусора и осуществляется специальной технологической машиной», - говорится в сообщении.

Дезинфекция раствором производится техническим специалистом вручную при помощи пульверизатора.