РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. В городском округе Мытищи организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в реке Яуза тела 52-летнего мужчины, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«16 мая 2020 года в реке Яуза в городе Мытищи обнаружено тело 52-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти, давность наступления смерти которого около двух суток. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, выясняются обстоятельства произошедшего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.