РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи на текущей неделе проведет ряд мероприятий в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие зрители! Публикуем расписание нашей онлайн-программы на эту неделю. 22 мая в 19:00 Сергей Котарев прочитает русскую народную сказку «Курочка Ряба», 23 мая в 9:00 Ярослав У-Ян-Юн расскажет, как приготовить молочный кисель, а 24 мая в 19:00 актриса театра Мария Кузнецова проведет прямой эфир в Instagram», - говорится в сообщении.

Все материалы будут доступны на сайте и YouTube-канале театра, а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.