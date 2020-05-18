РИАМО - 18 мая. Более ста представителей бизнес-сообщества Реутова в онлайн-формате обсудили ряд вопросов, касающихся смягчения ограничительных мер в Подмосковье и возобновления деятельности ряда организаций, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В понедельник глава Реутова Станислав Каторов провел видеоконференцию на платформе Zoom с предпринимателями городского округа. В режиме онлайн с представителями бизнес-сообщества он обсудил смягчение ограничительных мер в Подмосковье с 18 мая, которое позволит ряду предприятий возобновить деятельность при соблюдении определенных требований», - говорится в сообщении.

С понедельника по поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области возобновляют деятельность производственные предприятия, организации, осуществляющие строительные работы, оптовую торговлю, розничную торговлю автозапчастями, а также автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

«Губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьев дал команду начать постепенный запуск экономики Подмосковья, но в соответствии с новыми стандартами организации работы. Обязательное условие для запуска и продолжения работы функционирующих предприятий – назначение на местах специальных контролеров из числа персонала, которые будут нести персональную ответственность за соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований», - отметил Каторов.

В видеоконференции с главой Реутова приняли участие более 100 компаний, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Всего в Реутове зарегистрировано почти 5 тысяч хозяйствующих субъектов, где работают более 30 тысяч человек.