РИАМО – 18 мая. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и департамент труда и соцзащиты Москвы совместно будут оказывать помощь жертвам домашнего насилия во время пандемии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты центра будут передавать звонящим телефоны Кризисного центра помощи женщинам и детям, который находится в ведении столичного департамента труда и соцзащиты населения.

«Это еще один канал коммуникаций, который поможет поддержать женщин, оказавшихся в беде. Напоминаем, что мы рядом. Если вы стали жертвой домашнего насилия или попали в сложную жизненную ситуацию, из которой не можете найти выход, пожалуйста, обратитесь за помощью», - рассказала замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер.

Специалисты уверяют, что семейных ссор сейчас становится больше из-за круглосуточного пребывания вместе в условиях самоизоляции.

Так, ВОЗ заявил, что в прошлом месяце число экстренных звонков от женщин увеличилось на 60%.

Телефоны для получения экстренной помощи: 8-495-989-50-50 – телефон доверия ЦЭПП МЧС России; 8-977-20-10; 8-499-492-46-89 – телефон ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» в Москве. Все звонки анонимны и бесплатны для абонента.