РИАМО - 18 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вошел в топ-5 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ за апрель этого года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял четвертое место в медиарейтинге. Его МедиаИндекс - 10 794,9.

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в апреле стали Алексей Шапошников (Москва), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Магомед Даудов (Чечня)», - говорится в сообщении.

Брынцалов занимает пост спикера Мособлдумы с 2011 года.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.