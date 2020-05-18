РИАМО – 18 мая. Семейный психолог Татьяна Потемкина рассказала, что пандемия Covid-19 может способствовать укреплению семейных отношений, в условиях самоизоляции супруги поймут необходимость чаще разговаривать друг с другом и сообща решать семейные проблемы, сообщает Газета.ru.
Она подчеркнула, что самоизоляция создает условия для того, чтобы улучшить свои отношения. В такой ситуации семьи станут более крепкими, ведь у супругов появился повод для более близкого и доверительного общения.
Ранее психолог Михаил Хорс посчитал, что после пандемии люди станут больше ценить разговоры, прогулки и природу.
Текстовая трансляция
18 МАЯ
- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.
- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.
- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.
- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.
- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.
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- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.
- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.
- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.
- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.
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