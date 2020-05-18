РИАМО - 18 мая. Москомэкспертиза согласовала строительство нового участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Косинского шоссе до Покровской улицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На новом участке будет непрерывное движение. Здесь появятся переходно-скоростные полосы, тротуары, съезды и примыкания к существующей и проектируемой улично-дорожной сети.

«Работы проведут на территории района Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Трасса пройдет в границах красных линий Проектируемых проездов № 45 и 42 от дома 16а на улице Дмитриевского до Покровской улицы», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

При этом кольцевое пересечение появится между Северо-Восточной хордой и Лухмановской улицей. А под путепроводом, на пересечении хорды с Лухмановской улицей, построят развороты. Кроме того, проект предполагает разворотную площадку для пожарной техники на участке от Косинского шоссе до Красковской улицы.

Таким образом, всего рамках проекта предусмотрят два шестиполосных путепровода: на пересечении с Лухмановской улицей и на пересечении СВХ с Покровской улицей. Также предусмотрены установка шумозащитных экранов и формирование сети уличного освещения.

Северо-Восточная хорда позволит улучшить транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы. Водители получат комфортную трассу с крупными развязками. Отсутствие лишних съездов позволит обеспечить высокую скорость движения.

Эту магистраль в дальнейшем планируют связать с новой трассой М11 Москва — Санкт-Петербург и с Косинской эстакадой.