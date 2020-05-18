РИАМО – 18 мая. Самым полезным для сердца продуктом являются грецкие орехи, в них содержится большое количество альфа-линоленевой кислоты, сообщила доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре.

«Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля», – сказала доктор медицинских наук в интервью газете La Vanguardia.

Также, по словам эксперта, орехи обладают антиоксидальными и противовоспалительными свойствами.

Ранее исследователи из университета Маршалла в США выяснили, что потребление 57 граммов этих орехов в день способно подавить рост опухоли при подтвержденном раке молочной железы. А немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух назвала их одним из продуктов-«убийц» коронавируса.

Испанские диетологи включили грецкий орех в число шести продуктов, способствующих «вечной молодости». Однако ученые подчеркивают, что чрезмерное употребление орехов может грозить проблемами со здоровьем.