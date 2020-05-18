РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Дорожники нанесут новую разметку и заменят бортовой камень в ходе ремонта на Старосимферопольском шоссе в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время на Старосимферопольском шоссе (участок в черте микрорайона Климовск) проводятся работы по ремонту асфальтового покрытия. Планируется отремонтировать две полосы движения в сторону Чехова, от кругового движения до бетонного кольца, и две полосы от бетонного кольца до ТЦ «Гран Сити». Также в рамках проводимого ремонта будет нанесена новая разметка, меняется разрушенный бортовой камень на новый», - говорится в сообщении.

Также в текущем году планируется отремонтировать асфальтовое покрытие на улицах Индустриальная, Вокзальная, Ихтиманская и Школьная.