РИАМО(БАЛАШИХА) - 18 мая. Жители Балашихи могут присоединиться к тренировкам по проекту «Живу спортом» в Zoom, занятия проходят по восьми различным направлениям и продлятся до снятия режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Такая возможность появилась на платформе в понедельник. Ознакомиться с актуальным расписанием тренировок «Живу спортом» в Zoom и записаться в одну из групп можно на сайте живуспортом.рф.

«На выбор представлены следующие направления: йога, стретчинг, боди фитнес, кроссфит, фитбол, пилатес, зумба и специальные тренировки для людей старшего возраста. Состав участников групп из 40 человек будет формироваться однократно и сохранится на протяжении всего цикла тренировок», - говорится в сообщении.

Ведущие занятий – опытные инструкторы, которые выходят в прямой эфир из спортивных центров, что позволяет участникам лучше погрузиться в атмосферу спорта.

«Помимо этого, в прежнем формате проходят уже привычные утренние онлайн-зарядки в Instagram «Живу спортом» (@gdesport). Они, также, как и ранее, стартуют в 9:00», - заключается в материале.