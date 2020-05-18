РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Жители микрорайона Климовск Подольска получат первые единые платежные документы (ЕПД) МосОблЕИРЦ за жилищно-коммунальные услуги в начале июня, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Московский областной Единый информационно-расчетный центр начинает обслуживать жителей домов, находящихся в управлении МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск. По поручению управляющей компании МосОблЕИРЦ будет производить начисления, формировать и выпускать квитанции, вести очное и дистанционное обслуживание абонентов», - говорится в сообщении.

В начале июня абоненты получат первые единые платежные документы (ЕПД) МосОблЕИРЦ, в которых отразятся начисления за жилищно-коммунальные услуги, а также взносы на капитальный ремонт.

В дальнейшем планируется включение в ЕПД услуги «электроснабжение». Также жителям станет доступен Единый личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ, где можно произвести оплату ЖКУ без комиссии, передать показания приборов учета, проверить начисления, посмотреть историю платежей, получить консультацию специалиста.

Оплатить квитанции МосОблЕИРЦ можно в отделениях и терминалах «Сбербанка», банков «Возрождение», МКБ, ВТБ, «Мособлбанка», в отделениях «Почты России» и в платежных терминалах, установленных в клиентских офисах МосОблЕИРЦ. Для корректного формирования платежных документов абонентам рекомендуется своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета – с 14 по 19 число ежемесячно.

Согласно распоряжению управляющей МУП «СЕЗ», в платежных документах МосОблЕИРЦ не будут отражаться задолженности и переплаты, возникшие до 1 мая 2020 года. Информацию об имеющихся задолженностях прошлых периодов жители могут узнать, обратившись в управляющую компанию по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 5 и проспект 50 лет Октября, 15б.