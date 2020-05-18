РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мая. Во всех учреждениях допобразования началась запись в кружки и секции на новый учебный год, она уже открыта, но на данный момент в связи с карантином запись проходит дистанционно, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«На данный момент запись проходит дистанционно на портале госуслуг», - говорится в сообщении.

Записать ребенка можно через региональный портал государственных услуг https://uslugi.mosreg.ru. Полная информация о кружках размещена на сайте навигатора дополнительного образования Московской области https://new.dop.mosreg.ru.

Пройти вступительные испытания на программы в музыкальных и художественных школах можно будет после снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции, но заявку можно подать уже сейчас.