РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Компания «Метровагонмаш», входящая в состав АО «Трансмашхолдинг» и расположенная на территории городского округа Мытищи, отмечает 123-летнюю годовщину основания, сообщается на сайте администрации горокруга.



АО «Метровагонмаш» сейчас – это ультрасовременное предприятие, применяющее инновационный подход к развитию технологий. В планах завода на 2020 год – изготовить свыше 700 вагонов метро и около 100 вагонов рельсовых автобусов РА-3.

«В этом году в связи с ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, мы вынуждены отступить от традиционных форм празднования Дня основания завода, но не отказываемся от своих целей продемонстрировать единство, и я уверен, что эти временные трудности сплотят нас еще больше. Завод всегда стремился быть первым, занимать лидирующие позиции в изготовлении вагонов метро, и для всех нас как преемников столь богатого исторического прошлого являться работниками «Метровагонмаш» – большая привилегия и огромная ответственность!» - сказал генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев.

Вагоны метро, изготовленные на АО «Метровагонмаш», используются в 19 метрополитенах 11 стран мира, и ежедневно перевозят более 16 миллионов пассажиров.



За последние десятилетия завод увеличил свою географию поставок, в разные годы изготавливая подвижной состав для метрополитенов крупных городов России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Монголии, Польши, Чехии, Венгрии и Болгарии.

В настоящее время предприятие работает по действующим контрактам с российскими транспортными предприятиями ГУП «Московский метрополитен» и АО «Центральная пригородная пассажирская компания», изготавливает экспортные вагоны метро для ЗАО «Бакинский метрополитен» (Азербайджан).