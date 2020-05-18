РИАМО - 18 мая. С 8 по 14 июня состоится онлайн-рынок отечественного аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, российские компании представят фильмы в формате Screen Life и подведут итоги конкурса «Истории карантина», рассказал в понедельник журналистам основатель компании «Базелевс» Тимур Бекмамбетов.

«Мы в последние годы сфокусировались на направлении Screen Life. В последние месяцы этот формат актуализировался.<...> Мы производим большое количество проектов и в России, и в Америке в этом формате. Это язык кино, где драматургическая история рассказывается исключительно на экране наших девайсов: компьютеров или телефонов», - рассказал Бекмамбетов.

В ходе работы онлайн-рынка команда Бекмамбетова расскажет о самых популярных проектах, снятых в Screen Life, продемонстрирует технологический процесс таких съемок, а также проведет круглый стол с представителями онлайн-кинотеатров.

«Мы подведем итоги нашего конкурса. Последние полтора месяца мы проводили конкурс «Истории карантина». <...> Получили более 300 заявок из разных стран. Две работы уже сняты. <...> Мы покажем работы финалистов», - добавил Бекмамбетов.

Как сообщил основатель компании Art Pictures Федор Бондарчук, на Key Buyers Event будет представлено не мало отечественных сериалов.

«Выделить хочу свой первый проект в качестве режиссера сериала — это сериал «Псих» на платформе more.tv. <...> Документальный фильм о моем отце Сергее Бондарчуке, которому в этом году исполняется сто лет», - добавил Бондарчук.

По его словам, в ходе проведения онлайн-рынка речь пойдет и о картине «Спутник». 14 августа она выходит в кинотеатрах Северной Америки, а также будет показана в Китае, Австралии и Великобритании.

«Мы будем представлять фильм «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли, фильм «Чернобыль» с режиссурой Данилы Козловского. <...> Мы также собираемся представлять еще фильмы, которые находятся на стадии продакшна», - добавил генеральный директор кинокомпании «Централ партнершип» Вадим Верещагин.

Ранее заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина рассказала, что это важный проект по поддержке российских компаний, которым действительно нужна помощь в условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки. Площадка поможет им презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Ранее таких онлайн-форумов, на которых игрокам со всего мира представляют продукцию конкретной страны, не проводилось.

В Москве поддержкой креативных индустрий занимается департамент предпринимательства и инновационного развития. В прошлом году и в начале 2020-го ведомство помогало столичным кинокомпаниям презентовать свою продукцию на крупнейших международных форумах. Под брендом Created in Moscow они участвовали в кинорынках в Анси, Торонто, Берлине, Майами и Санта-Монике.