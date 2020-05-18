РИАМО - 18 мая. Предстоящая неделя будет разнообразна на онлайн-программы «Московских сезонов дома», запланированы прямая трансляция с Олегом Роем и онлайн-концерт группы «Пятеро», говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Подписчиков проекта ждет прямой эфир с писателем Олегом Роем, концерты Сергея Арутюнова-Вертинского, кулинарные уроки и увлекательные «космические» лекции», — говорится в сообщении.

18 мая в 19:00 в прямом эфире «Московских сезонов» в Instagram выступит писатель Олег Рой. Он поговорит о том, какие места в столице стали для него самыми любимыми, чем Москва отличается от других мегаполисов мира, как город вдохновляет его и влияет на его героев, а еще он расскажет про свои книги и мультфильмы.

19 мая в 19:00, популярный исполнитель Сергей Арутюнов-Вертинский, участник телешоу «Голос. Перезагрузка» и «Один в один!» подарит Instagram-подписчикам «Сезонов» свою романтическую музыкальную программу.

19 мая в 10:00 все желающие смогут приготовить ароматные банановые оладьи. 21 мая в 13:00 – аппетитный рыбный суп, а 23 мая в 16:00 – неповторимую пасту болоньезе. Три эфира «сложатся» в почти что полноценный дневной рацион – завтрак, обед и ужин.

22 мая в 20:00 Московский Планетарий приглашает отправиться вместе с ним в космическое путешествие – не выходя из дома и Instagram. Экскурсовод Ирина Сухобокова выбрала не самый отдаленный, но при этом исключительно интересный объект – Луну.