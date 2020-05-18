РИАМО - 18 мая. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работы в новой детской поликлинике в районе Марфино и дал поручение как можно быстрее ее открыть, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В период пандемии мы ни на минуту не прекращали строительство медицинских объектов – не только экстренных, но и плановых, в частности новых городских поликлиник. В ближайшие месяцы новую удобную поликлинику получат дети района Марфино. В планах до конца года – еще несколько подобных объектов в разных районах Москвы», – сказал Собянин.

Новая поликлиника откроется по адресу: улица Академика Комарова, дом 1Г. Марфино – район на северо-востоке столицы, в котором проживает порядка 33 тысяч человек. Дети, которые там проживают были прикреплены к обособленному подразделению филиала №3 детской поликлиники №99, который находится на первом этаже жилого дома 1971 года постройкию.

Филиал имеет маленькую площадь, что не позволяет создать комфортную среду для пациентов и сотрудников, открыть дополнительные кабинеты врачей и оснастить учреждение современным оборудованием, поэтому было решено возвести новую детскую поликлинику в районе Марфино. Работы были начаты в 2016 года и завершены весной 2020 года.

Здание поликлиники состоит из пяти этажей. Мощность нового медучреждения составит 320 посещений в смену – почти на 75% больше нынешней (184 посещения в смену). Его площадь составляет 8,37 тысячи квадратных метров, что в 6,2 раза больше старого. Там будут работать 98 человек, в том числе 34 врача, 24 медсестры и 40 других сотрудников.

Фасады поликлиники сделаны в современном архитектурном стиле ярко-красных и бежевых цветах. Кабинеты врачей расположатся с учетом потоков пациентов, что позволит сократить вероятность создания очередей. Медучреждение обеспечат всем необходимым современным медицинским оборудованием.

Также пациентам будет удобно добираться до поликлиники, так как рядом находится остановка наземного общественного транспорта. Предусмотрен паркинг на 16 машино-мест.

Сейчас идет оформление документации, необходимой для начала работы поликлиники. Уже в ближайшие месяцы новая детская поликлиника примет своих первых пациентов.

Текстовая трансляция

18 МАЯ

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