РИАМО - 18 мая. В скором времени Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 с крылатыми ракетами «Калибр», четыре из них будут нести на своем борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО «Панцирь», при этом первым будет корабль, названный в честь подмосковного Одинцова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Строительство малого ракетного корабля «Одинцово» было завершено в ноябре 2019 года, скоро на нем пройдут испытания «Панциря».

«В конце прошлого года малый ракетный корабль «Одинцово» прошел испытания и подготовительные мероприятия для выхода в Балтийское море. Уже совсем скоро он пополнит ряды Балтийского флота и будет выполнять оборонительные задачи», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он подчеркнул, что тот факт, что один из кораблей назван в честь Одинцова — это большая гордость.

«Одинцово» — первый корабль проекта, который оснастят зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь». Также он получил высокоточный оружейный комплекс «Калибр», на нем установили современные системы управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия.