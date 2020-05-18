РИАМО - 18 мая. Межведомственную комиссию по комплексной поддержке медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией Covid-19, создали в Одинцовском округе, ее возглавил глава округа Андрей Иванов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Комиссия будет решать проблемы и вопросы, связанные с выплатами стимулирующего характера отдельным категориям медицинских и иных работников, участвующих в оказании медицинской помощи коронавирусным больным. Глава округа Андрей Иванов назвал недопустимыми ситуации с задержками стимулирующих выплат медикам.

«Мы ввели в состав межведомственной комиссии руководителей медицинских учреждений, профильных сотрудников администрации, председателей профсоюзных медицинских объединений. Считаю недопустимыми ситуации, когда медикам задерживают стимулирующие выплаты или не решают проблемы, связанные с их профессиональной деятельностью», - сказал Иванов.

Он также подчеркнул, что на федеральном, региональном и муниципальном уровнях принято достаточно мер поддержки медработников и тех, кто борется с коронавирусной инфекцией.

У комиссии есть широкие полномочия. Она будет оперативно отслеживать как проведение стимулирующих выплат, так и реализацию иных мер поддержки.

Медработники смогут обратиться по телефону круглосуточной линии доверия главы администрации Одинцовского городского округа: 8 (495) 596-14-26. В случае возникновения вопросов также можно написать на электронные почтовые ящики: adm@odin.ru или nvkaravaeva@gmail.com.

Текстовая трансляция

18 МАЯ

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