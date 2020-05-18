РИАМО - 18 мая. Благотворительный концерт «Достучаться до сердец, преодолевая пространство», в котором примет участие тенор и солист «Призрака Оперы» Сергей Борзов, состоится в дистанционном формате 23 мая, говорится в сообщении пресс-службы особой экономической зоны «Ступино Квадрат».

«Мы все сейчас переживаем трудные времена и людям как никогда нужны радость, вдохновение и поддержка. Пока мы вместе, нам по силам все преодолеть. Главное не падать духом и понимать, что эта ситуация, в которую мы попали из-за неизвестного вируса, когда-нибудь закончится и начнется новая интересная жизнь», — сказал Борзов.

Организатором мероприятия выступает ОЭЗ «Ступино Квадрат» совместно с благотворительным фондом поддержки деятелей искусства «Артист» в рамках проекта «Арт Квадрат».

«Мы стараемся развивать не только промышленность в нашем городском округе, но и формировать богатую культурную жизнь. В Ступино есть филармония и симфонический оркестр, к нам регулярно приезжают ведущие артисты страны. Очень радостно, что ОЭЗ «Ступино Квадрат» продолжает эту традицию даже в такое непростое время в новом формате», — отметила глава городского округа Ступино Вера Назарова.

Концерт пройдет 23 мая в 16:00 на официальном YouTube канале ОЭЗ «Ступино Квадрат», а также в Instagram-аккаунте @sezstupinoquadrat. Все собранные средства будут направлены на поддержку артистов, которые в настоящее время оказались в особенно сложном положении в связи с пандемией.

«Театр в широком смысле слова — это та часть нашей жизни, где мы черпали вдохновение для новых побед в наших профессиональных областях. Сегодня артисты, которые каждый вечер выходили на сцену, чтобы подарить нам с вами праздник, остались за бортом: без возможности заниматься любимым делом, без средств к существованию. В наших силах поддержать их сейчас», — отметила управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.