РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 18 мая. Дело об административном правонарушении возбудили после обнаружения несанкционированной свалки строительного мусора и покрышек в деревне Мотяково округа Люберецы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении по факту несанкционированного размещения отходов вблизи деревни Мотяково городского округа Люберцы. По предварительным сведениям, на двух земельных участках, принадлежащих физическим лицам, складируются строительный мусор и утильные автопокрышки», - говорится в сообщении.

Прием отходов носит систематический характер. По окончании режима самоизоляции Минэкологии проведет административные расследования.

«С прошлого года территория вблизи деревни Мотяково находится на особом контроле министерства из-за непрекращающихся попыток незаконного размещения мусора. За истекшее время наши специалисты четырежды уличали юридических лиц и предпринимателей в подобных нарушениях и даже в сжигании отходов. Мы работаем в тесном контакте с люберецкой администрацией, которая также ужесточила муниципальный земельный контроль на данной территории», - отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Ранее Минэкологии выписало крупный штраф за нелегальное размещение отходов компаниям «ЖелДорТехника», «Альянс Плюс», «БашМеталлРесурс» и другим организациям, которые имеют в собственности или арендуют земельные участки вблизи деревни Мотяково. В отношении первой министерство направило в суд иск о взыскании 40 миллионов рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде.