РИАМО – 18 мая. Команда российского тренера Этери Тутберидзе поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с совершеннолетием, поздравление опубликовано в Instagram команды, сообщает Газета.ru.

Команда обратилась к спортсменке в стихах.

«Желаем радоваться жизни, ценить природы чистоту, гордиться и любить отчизну, своих родных, свою семью», – говорится в сообщении.

Также фигуристке пожелали найти свой путь и достигнуть новых высот.

Ранее на видеохостинге YouTube появился ролик, в котором Загитова показала тренировку в условиях самоизоляции.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира-2019 в Сайтаме и чемпионкой России. В декабре 2019 года девушка заявила о приостановке спортивной карьеры.