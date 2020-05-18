РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Из Мытищинской городской клинической больницы выписали в общей сложности более 850 человек, которые переболели коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Более 3 тысяч человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. Из Мытищинской городской клинической больницы выписано свыше 850. Бизнесмен Евгений Шевергин один из них.

«От всей семьи Шевергиных хочу выразить огромную благодарность пульмонологическому отделению ГКБ клинической больницы, особенно заведующему отделением Анастасии Викторовне Васильченко и врачу Вере Игоревне Макаркиной, за их добросовестный и профессиональный труд, отзывчивость, чуткое и деликатное отношение к пациентам. На них пришелся самый большой поток больных пневмонией и Covid-19, но, несмотря ни на что, они остаются профессионалами своего дела!» - сказала супруга Евгения Мария Шевергина.

Она добавила, что ее муж был госпитализирован в отделение МГКБ с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.

«Нам было страшно, зная, какие осложнения и последствия могут быть. Но Анастасия Викторовна и Вера Игоревна как профессионалы своего дела смогли грамотно и спокойно объяснить весь ход лечения. Они смогли ободрить мужа и соответственно всю семью. Настроили всех нас на позитивный настрой!» - отметила Шевергина.

По ее словам, в этом отделении работают врачи именно с большой буквы, которые знают и любят свою профессию и делают все для выздоровления своих пациентов.

Текстовая трансляция

18 МАЯ

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